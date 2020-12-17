На предновогодние 5 тыс руб смогут претендовать более 16 млн детей

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи с детьми в России получат около 16 млн выплат по 5 тыс. рублей. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей и, соответственно, такие семьи получат выплату на каждого ребенка по 5 тыс. рублей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".