На предновогодние 5 тыс руб смогут претендовать более 16 млн детей
18:45 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семьи с детьми в России получат около 16 млн выплат по 5 тыс. рублей. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей и, соответственно, такие семьи получат выплату на каждого ребенка по 5 тыс. рублей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
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