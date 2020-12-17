Посещать Олимпиады официальным лицам из РФ запрещено на два года

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители правительства Российской Федерации не смогут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который утвердил список санкций в отношении российского спорта.

Отмечается, что данный пункт не распространяется на членов правительства, которые в личном качестве являются членами Международного олимпийского комитета или Международного паралимпийского комитета. Также глава страны - организатора соревнований может лично пригласить члена правительства РФ для посещения указанных мероприятий.