Украина требует вернуть в страну икону, которую в Боснии подарили главе МИД России

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита 14 декабря. Об этом этом заявила в четверг глава МИД БиГ Бисера Туркович.

"Поступила нота, в которой посольство Украины в Сараево потребовало информацию о позолоченной иконе, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову. Посольство утверждает, что икона - культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений", - цитирует министра издание "Независне новине"

Представитель мусульманской части населения БиГ министр Бисера Туркович считает, что ситуацию "должны расследовать правоохранительные органы" республики. Она заявила, что будет "добиваться возвращения иконы Украине".

Как сообщило агентство СРНА, Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону 18 века, написанную в Луганске. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца, и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".