Врач из поселка Алакуртти, о которой шла речь на пресс-конференции Путина, решила уволится

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врач общей практики 1954 года рождения из поселка Алакуртти Мурманской области, на которую пожаловался местный житель в ходе ежегодной пресс- конференции президента РФ Владимира Путина, намерена написать заявление об увольнении, сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от региона Татьяна Кусайко.

"Сейчас врач из Алакуртти выразила желание уволиться. К сожалению, вот из-за таких высказываний мы теряем врачей, которых на Севере, а тем более в отдаленных населенных пунктах дефицит. Сейчас все делается для ликвидации дефицита медицинских кадров, а такие заявления становятся причиной принятия решения расстаться с профессиональной деятельностью", - сказала Кусайко.

На пресс-конференции президента РФ в четверг прозвучала информация из письма жителя поселка Алакуртти, который сообщил, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером". В письме говорилось, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет и в силу возраста он не может поставить корректный диагноз.

В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой о корректном отношении к медицинским работникам, призвал не принижать их профессиональный уровень. По его словам, врачу, о котором шла речь в обращении, 66, а не 86 лет. Кроме того, по нормативам на 10-тысячный поселок положена одна машина скорой помощи, а в Алакуртти, где живет более 3 тысяч человек, два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованные необходимыми медработниками и четырьмя водителями.