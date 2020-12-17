В США "ковид" унес меньше жизней, чем рак и болезни сердца

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские медики выяснили, что в октябре этого года заболевание COVID-19 вышло на третье место среди причин смертности в США, коронавирус уступил в этом отношении только болезням сердца и злокачественным опухолям. Расчеты медиков были опубликованы в журнале JAMA.

"Каждый день СМИ сообщают о растущем числе заразившихся и жертв COVID-19, однако представить масштабы эпидемии достаточно тяжело, не опираясь на другие данные. Мы сравнили то, как много жизней унес коронавирус в этом году по сравнению с другими угрозами для выживания представителей всех возрастных групп и пришли к выводу, что в октябре этого года он вышел на третье место среди всех причин смерти для людей в возрасте от 45 до 85 лет", - пишут исследователи.