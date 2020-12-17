Спортсмены из РФ на Олимпиаде будут объединены в "Олимпийскую команду России"

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены на Олимпийских играх будут объединены в команду под названием "Олимпийская команда России". Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время на форму спортсменов разрешено наносить цвета национального флага. Зрителям не запретят вывешивать флаг в ходе соревнований.

"Статуса олимпийской сборной РФ не существует, есть "Олимпийская команда России". В этом статусе российские спортсмены и будут выступать", - заявил Поздняков.