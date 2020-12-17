Спортсмены из РФ на Олимпиаде будут объединены в "Олимпийскую команду России"
20:05 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спортсмены на Олимпийских играх будут объединены в команду под названием "Олимпийская команда России". Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время на форму спортсменов разрешено наносить цвета национального флага. Зрителям не запретят вывешивать флаг в ходе соревнований.
"Статуса олимпийской сборной РФ не существует, есть "Олимпийская команда России". В этом статусе российские спортсмены и будут выступать", - заявил Поздняков.
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