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Китай назвал условия, при которых может поделиться с США лунным грунтом

20:26 17.12.2020 Источник: Интерфакс

Китай может поделиться с НАСА образцами лунного грунта, доставленными зондом "Чанъэ-5", однако для этого требуется изменение политики властей США, заявил заместитель лунной программы Китая У Яньхуа на пресс-конференции.

"К сожалению, из-за того, что в 2011 году конгресс США принял закон, ограничивающий сотрудничество и контакты американского НАСА с китайской аэрокосмической отраслью, я думаю, в основном это зависит от политики американского правительства", - сказал У Яньхуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая.

У Яньхуа добавил, что Китай продолжает готовиться к первой миссии на Марс "Тяньвэнь-1", в рамках которой планирует доставить на Землю образцы грунта с красной планеты.

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