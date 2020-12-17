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НОВОСТИ

Главе дипломатии ЕС не удалось провести трехстороннюю встречу с коллегами из Армении и Азербайджана

21:00 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попытался провести трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, но это было невозможно. Об этом он заявил в четверг по прибытии на заседание Совета партнерства ЕС- Армения в Брюсселе.

"Поскольку со мной общались оба министра [Армении и Азербайджана], мы попытались установить трехсторонний контакт - Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно", - сказал он.

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