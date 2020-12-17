В пещерах в Подмосковье пропала группа туристов

20:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 10 туристов, вошедших в пещеры Сьяны в Подмосковье, с утра не выходит на связь. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь", - сказал собеседник агентства.