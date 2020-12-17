Глава МИД Украины сожалеет, что у него нет контактов с российским коллегой

21:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сожалеет о том, что у него нет контактов с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в четверг в эфире радио "Новое время".

По его словам, в последний раз стороны контактировали во время встречи "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) на уровне глав МИД. "Мы эту встречу провели, и, по-моему, нормально поговорили, после, по- моему, двухлетней паузы", - сказал он. Кулеба сообщил, что после этого он обращался с просьбой к РФ провести переговоры с Лавровым по поводу обострения ситуации в Донбассе, однако они не состоялись.

"Я так скажу: я не расстроился и слезы не лил, но мне жаль, что нет контакта и нет возможности говорить (с Лавровым - прим. ТАСС)", - сказал Кулеба. Он отметил в этой связи, что международные отношения устроены таким образом, что "даже когда все уже переругались и не хотят друг с другом разговаривать, министр иностранных дел должен оставаться каналом коммуникации". Глава МИД заявил, что всегда готов к разговору с российским коллегой. "Мне есть что сказать. Я думаю, Сергей Викторович мне тоже мог бы что- то сказать", - добавил дипломат.