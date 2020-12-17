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Дети, потерявшиеся в подмосковных пещерах, найдены живыми

21:50 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети, пропавшие в Сьянских пещерах в Подмосковье, найдены, их жизни ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.

"Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально", - сказал он.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в медицинской помощи дети не нуждаются.

Инструктор, сопровождавший группу туристов, вошедших в пещеры Сьяны в Подмосковье, рассказал спасателям, что потерял детей во время занятий по спортивному ориентированию. Об этом ТАСС сообщили в подмосковном главке МЧС.

"Инструктор, который был с детьми, сказал он прибывшим спасателям", - информировал собеседник агентства.

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