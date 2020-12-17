Данные ВОЗ о заражении коронавирусам в мире на 17 декабря
22:00 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 72,85 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 642 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 12,4 тыс., превысив 1,64 млн.
По состоянию на 19:05 мск 17 декабря в ВОЗ поступили сведения о 72 851 747 инфицированных и 1 643 339 умерших. Число заразившихся возросло на 642 738, умерших - на 12 407.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
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