Преодолеть разногласия между Британией и ЕС в переговорах о партнерстве будет непросто - Глава ЕК

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о партнерстве после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия, преодолеть которые будет очень непросто. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.

"С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто", - сказала она.