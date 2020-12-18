Преодолеть разногласия между Британией и ЕС в переговорах о партнерстве будет непросто - Глава ЕК
23:05 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о партнерстве после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия, преодолеть которые будет очень непросто. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.
"С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто", - сказала она.
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