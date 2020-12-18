Входы в пещеры в Подмосковье, где заблудилась группа с детьми, перекроют
22:45 17.12.2020 Источник: Интерфакс
Входы в подмосковные Сьяновские пещеры, где в четверг заблудилась группа с восьмью детьми, перекроют. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Я (...) дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось", - сказал Воробьев, его слова приводят в телеграм-канале губернатора.
Руководитель региона также поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия.
"Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
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