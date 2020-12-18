Джонсон: Пока ЕС не изменит позицию, соглашение по сотрудничеству не будет достигнуто
23:40 17.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле не будет достигнуто, если Брюссель кардинально не изменит свою позицию, прежде всего в сфере квот на вылов рыбы в британских водах. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, распространенном по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
"Остается очень мало времени, и теперь кажется очень вероятным, что соглашение не будет достигнуто, пока ЕС существенно не сменит позицию, - говорится в сообщении. - Премьер-министр заявил, что мы делаем все возможное, чтобы соответствовать приемлемым требованиям ЕС о единых правилах игры [для британских и европейских компаний], но, несмотря на сближение позиций, остаются разногласия по принципиальным вопросам".
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