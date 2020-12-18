Спецпредставитель США утверждает, что МИД РФ отклонил встречи по продлению ДСНВ
09:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли утверждает, что МИД РФ якобы отклонил предложения США о встречах по поводу продления российско- американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом он написал в четверг в "Твиттере", комментируя слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по продлению ДСНВ. "Но нам нужна какая-то реакция наших американских партнеров", - отметил Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Мы уже реагировали, неоднократно. Пять раз предлагали, в том числе и в письменной форме, встретиться для завершения сделки по замораживанию / продлению соглашения, на которую согласился Путин. Российский МИД отклонял все встречи. Все, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничений и начать переговоры о проверке", - утверждал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.
В свою очередь, посольство РФ в США прокомментировало сообщение Биллингсли, отметив: "Спекуляции неприемлемы". "Президент Владимир Путин расставил точки над "i". Мы готовы продолжить диалог по вопросу о продлении срока действия Нового ДСНВ, а затем перейти к переговорам по другим вопросам. Мы ожидаем реакции", - подчеркнули российские дипломаты.
Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. 16 октября Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. В свою очередь МИД России подчеркивал этой осенью, что Москва готова, в случае продления договора на год, вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований со стороны Соединенных Штатов.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею.
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