МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

09:05 Источник: Коммерсант.ru

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве. Ведомства намерены сотрудничать по охране общественного порядка, охране имущества людей и компаний, предполагается «силовая поддержка» для противодействия преступности. Документ подписан в Минске 19 ноября, но был опубликован на портале правовой информации Белоруссии 18 декабря.

«Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон»,— говорится в документе. Коммерсантъ