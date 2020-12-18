ФИФА назвала лучшего футболиста года

09:32 Источник: Эхо Москвы

ФИФА назвала нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим футболистом года. В 2020 году 32-летний Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат Германии и Кубок Германии. Тренером года второй год подряд признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Эхо Москвы