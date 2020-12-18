ФИФА назвала лучшего футболиста года
09:32 18.12.2020 Источник: Эхо Москвы
ФИФА назвала нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим футболистом года. В 2020 году 32-летний Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат Германии и Кубок Германии. Тренером года второй год подряд признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Эхо Москвы
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