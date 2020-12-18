Россия доставила в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарных грузов

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия доставила 80 тонн гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Об этом сегодня сообщили в МЧС.

15 грузовых машин российского ведомства привезли гуманитарную помощь в распределительные пункты в Степанакерте, Мартуни, Мардакерте и Аскеране. Позднее её распределят среди местных жителей для восстановления пострадавшего жилья.

В число доставленных грузов входят электростанции, стройматериалы, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности, пишут «Известия». Говорит Москва