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НОВОСТИ

Россия доставила в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарных грузов

10:00 18.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия доставила 80 тонн гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Об этом сегодня сообщили в МЧС.

15 грузовых машин российского ведомства привезли гуманитарную помощь в распределительные пункты в Степанакерте, Мартуни, Мардакерте и Аскеране. Позднее её распределят среди местных жителей для восстановления пострадавшего жилья.

В число доставленных грузов входят электростанции, стройматериалы, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности, пишут «Известия».  Говорит Москва

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