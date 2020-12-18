Россия доставила в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарных грузов
10:00 18.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия доставила 80 тонн гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Об этом сегодня сообщили в МЧС.
15 грузовых машин российского ведомства привезли гуманитарную помощь в распределительные пункты в Степанакерте, Мартуни, Мардакерте и Аскеране. Позднее её распределят среди местных жителей для восстановления пострадавшего жилья.
В число доставленных грузов входят электростанции, стройматериалы, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности, пишут «Известия». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:00 18.12.2020
- Глава ФСБ Бортников прибыл в Ереван
- 10:32 18.12.2020
- Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
- 10:20 18.12.2020
- Байден заявил, что его «не беспокоят» обвинения против его сына
- 10:05 18.12.2020
- В России вводят новые правила обращения с деньгами
- 10:02 18.12.2020
- Туристические продукты 52 российских регионов уже представлены в сервисе Russpass — заммэра Москвы Сергунина
- 09:32 18.12.2020
- ФИФА назвала лучшего футболиста года
- 09:20 18.12.2020
- Число заражений коронавирусом в Индии приблизилось к 10 млн
- 09:05 18.12.2020
- МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
- 09:00 18.12.2020
- Спецпредставитель США утверждает, что МИД РФ отклонил встречи по продлению ДСНВ
- 23:40 17.12.2020
- Джонсон: Пока ЕС не изменит позицию, соглашение по сотрудничеству не будет достигнуто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать