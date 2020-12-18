В России вводят новые правила обращения с деньгами
10:05 18.12.2020 Источник: Lenta.ru
В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет «Экономика сегодня».
Как рассказал изданию юрист Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.
Кроме того, новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что власти Швеции захотели отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны. В 2020 году использование наличных денег в этой стране снизилось до исторически минимального уровня. С инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз.
НОВОСТИ
- 11:00 18.12.2020
- Глава ФСБ Бортников прибыл в Ереван
- 10:32 18.12.2020
- Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
- 10:20 18.12.2020
- Байден заявил, что его «не беспокоят» обвинения против его сына
- 10:02 18.12.2020
- Туристические продукты 52 российских регионов уже представлены в сервисе Russpass — заммэра Москвы Сергунина
- 10:00 18.12.2020
- Россия доставила в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарных грузов
- 09:32 18.12.2020
- ФИФА назвала лучшего футболиста года
- 09:20 18.12.2020
- Число заражений коронавирусом в Индии приблизилось к 10 млн
- 09:05 18.12.2020
- МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
- 09:00 18.12.2020
- Спецпредставитель США утверждает, что МИД РФ отклонил встречи по продлению ДСНВ
- 23:40 17.12.2020
- Джонсон: Пока ЕС не изменит позицию, соглашение по сотрудничеству не будет достигнуто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать