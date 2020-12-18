Байден заявил, что его «не беспокоят» обвинения против его сына

10:20 Источник: Газета.Ru

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не волнуют обвинения в адрес его сына Хантера. Слова будущего главы государства приводит Reuters.

«Мы очень доверяем нашему сыну. Меня не беспокоят какие-либо обвинения против него <...> Я думаю, что это своего рода нечестная игра», – рассказал Байден.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений. Газета.Ru