Байден заявил, что его «не беспокоят» обвинения против его сына
10:20 18.12.2020 Источник: Газета.Ru
Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не волнуют обвинения в адрес его сына Хантера. Слова будущего главы государства приводит Reuters.
«Мы очень доверяем нашему сыну. Меня не беспокоят какие-либо обвинения против него <...> Я думаю, что это своего рода нечестная игра», – рассказал Байден.
Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений. Газета.Ru
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