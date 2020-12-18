0
0
88
НОВОСТИ

Байден заявил, что его «не беспокоят» обвинения против его сына

10:20 18.12.2020 Источник: Газета.Ru

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не волнуют обвинения в адрес его сына Хантера. Слова будущего главы государства приводит Reuters.

«Мы очень доверяем нашему сыну. Меня не беспокоят какие-либо обвинения против него <...> Я думаю, что это своего рода нечестная игра», – рассказал Байден.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:00 18.12.2020
Глава ФСБ Бортников прибыл в Ереван
0
0
10:32 18.12.2020
Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
0
69
10:05 18.12.2020
В России вводят новые правила обращения с деньгами
0
135
10:02 18.12.2020
Туристические продукты 52 российских регионов уже представлены в сервисе Russpass — заммэра Москвы Сергунина
0
122
10:00 18.12.2020
Россия доставила в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарных грузов
0
115
09:32 18.12.2020
ФИФА назвала лучшего футболиста года
0
182
09:20 18.12.2020
Число заражений коронавирусом в Индии приблизилось к 10 млн
0
163
09:05 18.12.2020
МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
0
171
09:00 18.12.2020
Спецпредставитель США утверждает, что МИД РФ отклонил встречи по продлению ДСНВ
0
197
23:40 17.12.2020
Джонсон: Пока ЕС не изменит позицию, соглашение по сотрудничеству не будет достигнуто
0
578

Возврат к списку