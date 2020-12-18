Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
10:32 18.12.2020 Источник: Газета.Ru
Российские военные разместили истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре, Чукотка, для контроля Арктики. Об этом рассказал командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц в интервью «Красной звезде».
Группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота заступили на боевое дежурство с 1 декабря текущего года, отметил командующий.
«Мы четко понимаем значимость этого региона для России и именно поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура, которая позволит нашим силам нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне», – заявил Авакянц.
Город Анадырь расположен в шести тысячах километров от Соединенных Штатов Америки. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 18.12.2020
- Глава ФСБ Бортников прибыл в Ереван
- 10:20 18.12.2020
- Байден заявил, что его «не беспокоят» обвинения против его сына
- 10:05 18.12.2020
- В России вводят новые правила обращения с деньгами
- 10:02 18.12.2020
- Туристические продукты 52 российских регионов уже представлены в сервисе Russpass — заммэра Москвы Сергунина
- 10:00 18.12.2020
- Россия доставила в Нагорный Карабах 80 тонн гуманитарных грузов
- 09:32 18.12.2020
- ФИФА назвала лучшего футболиста года
- 09:20 18.12.2020
- Число заражений коронавирусом в Индии приблизилось к 10 млн
- 09:05 18.12.2020
- МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
- 09:00 18.12.2020
- Спецпредставитель США утверждает, что МИД РФ отклонил встречи по продлению ДСНВ
- 23:40 17.12.2020
- Джонсон: Пока ЕС не изменит позицию, соглашение по сотрудничеству не будет достигнуто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать