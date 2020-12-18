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Туристические продукты 52 российских регионов уже представлены в сервисе Russpass — заммэра Москвы Сергунина

10:02 18.12.2020

Соглашение с цифровым туристическим сервисом Russpass уже подписано практически всеми российскими регионами. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, платформа помогает спланировать поездку по РФ как россиянам, так и иностранным туристам. "82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании», — сообщила заммэра.

По мнению Сергуниной, пандемия привела к тому, что граждане регулярно используют интернет-сервисы, а значит нужно развивать онлайн-инструменты, подобные Russpass. Это даст возможность Москве привлекать туристов и конкурировать с другими мегаполисами.

«Мы рассчитываем на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе, разумеется, с учетом всех санитарных норм», — заявила Сергунина.

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