Глава ФСБ Бортников прибыл в Ереван

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ФСБ Александр Бортников прибыл в Ереван. Об этом в пятницу сообщили корр. ТАСС в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. "Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян]", - сообщили в ведомстве, не уточнив деталей и программы визита.

В начале декабря Абазян, который был назначен главой СНБ Армении 8 ноября, совершил визит в Москву.