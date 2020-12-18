Глава ФСБ Бортников прибыл в Ереван
11:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор ФСБ Александр Бортников прибыл в Ереван. Об этом в пятницу сообщили корр. ТАСС в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. "Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян]", - сообщили в ведомстве, не уточнив деталей и программы визита.
В начале декабря Абазян, который был назначен главой СНБ Армении 8 ноября, совершил визит в Москву.
НОВОСТИ
- 10:32 18.12.2020
- Россия разместила перехватчики на Чукотке для контроля Арктики
- 16:15 17.12.2020
- Российская армия стала более компактной, но более эффективной, считает верховный главнокомандующий
- 19:50 16.12.2020
- Российские миротворцы в Карабахе не находятся в окружении - Минобороны
- 17:07 15.12.2020
- АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
- 13:05 15.12.2020
- Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках ракет на 10 лет
- 12:00 15.12.2020
- Из-за пусков ракет с подлодки ВМФ России на базе США в Германии сработала ложная тревога - CNN
- 17:30 12.12.2020
- АПЛ "Владимир Мономах" выполнила залповый пуск четырех ракет "Булава" - МО РФ
- 10:37 11.12.2020
- Минобороны получило новые боевые комплексы от НПО «Высокоточные комплексы»
- 17:00 10.12.2020
- Командующий Северным флотом РФ повышен в звании до адмирала
- 14:32 10.12.2020
- Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать