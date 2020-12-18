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Евгений Лебедев официально стал бароном Сибирским

12:00 18.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Евгений Лебедев принёс присягу и стал бароном Сибирским официально. Об этом сообщает издание Vesma.today. Королева Великобритании пожаловала титул сыну банкира Александра Лебедева в ноябре.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон номинировал его на получение пэрства.

Евгений Лебедев вместе с отцом владеет изданиями The Evening Standart и The Independent. Он занимался организацией благотворительных акций, собравших свыше 75 млн фунтов стерлингов на охрану окружающей среды и поддержку уязвимых слоёв населения. Большую часть жизни Евгений Лебедев провёл в Великобритании.

Официально его титул значится как «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации».  Говорит Москва

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