Евгений Лебедев официально стал бароном Сибирским
12:00 18.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Евгений Лебедев принёс присягу и стал бароном Сибирским официально. Об этом сообщает издание Vesma.today. Королева Великобритании пожаловала титул сыну банкира Александра Лебедева в ноябре.
Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон номинировал его на получение пэрства.
Евгений Лебедев вместе с отцом владеет изданиями The Evening Standart и The Independent. Он занимался организацией благотворительных акций, собравших свыше 75 млн фунтов стерлингов на охрану окружающей среды и поддержку уязвимых слоёв населения. Большую часть жизни Евгений Лебедев провёл в Великобритании.
Официально его титул значится как «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». Говорит Москва
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