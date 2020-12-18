В КПРФ выступили за возвращение на Лубянку памятника Дзержинскому

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В КПРФ выступили за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку. Ранее с таким требованием к генпрокурору обратились «Офицеры России».

Организация попросила Игоря Краснова провести проверку законности переноса монумента.

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что партия поддерживает это решение и хочет добиться возвращения монумента на историческое место.

«Мы регулярно были инициатором этой инициативы. Автором инициативы был Харитонов Михаил Михайлович, у которого в кабинете стоит реплика небольшая копии памятника Дзержинскому. Во-первых, это органично, во-вторых, это символично, в-третьих, на мой взгляд, это очень востребовано. Дзержинский это не только тот человек, который возглавлял ВЧК и чрезвычайную комиссию, но и человек, который победил, в первую очередь, детскую беспризорность. С большим уважением мы излагали эту инициативу и будем поддерживать».

Согласно указу первого мэра Москвы Гавриила Попова, в 1991 памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был низвергнут с Лубянской площади. Сейчас он находится в столичном парке «Музеон».

Александр Ющенко подчеркнул, что к зданию ФСБ необходимо вернуть именно исторический монумент, а не изготавливать новый.

«Это исторический памятник, который органично был вписан в ансамбль площади. Старый памятник существует, его просто необходимо воздвигнуть на место. Сегодня эта площадь (как, собственно, столица и, как следствие, страна) смотрится сиротливо без этого памятника».

Памятник Феликсу Дзержинскому был поставлен в 1958 году на Лубянской площади, с 1926 по 1991 год она носила его имя.