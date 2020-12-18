В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом
11:20 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 552, до 2 791 220, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в стране выявили 28 214 инфицированных. В общей сложности в России с начала пандемии заразились 1,9% населения, следует из данных штаба.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 093. Всего уже выздоровели 2 228 633 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 79,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 611 против 587 днем ранее. Всего от инфекции умерли 49 762 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,78%, следует из данных штаба.
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