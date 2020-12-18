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НОВОСТИ

Силуанов призвал регионы не тянуть с расходованием бюджетных средств

12:05 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина РФ Антон Силуанов призывает регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств - "нужно пускать деньги в экономику".

"Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах", - сказал Силуанов, выступая на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

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