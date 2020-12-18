Законопроект РФ о деятельности иноагентов нарушает основные свободы - ЕС
12:20 18.12.2020 Источник: Интерфакс
Российский законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов еще больше ограничит основные права и свободы в России, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает закон, который еще больше ограничит деятельность иностранных неправительственных организаций и неправительственных организаций, признанных так называемыми "иностранными агентами". Европейский союз неоднократно осуждал российское законодательство об "иностранных агентах" с момента его принятия в 2012 году", - отмечается в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Мы подтверждаем нашу давнюю и четкую позицию, согласно которой этот закон способствует систематическому нарушению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиций в России", - заявил представитель ЕВС.
По его словам, закон об "иностранных агентах" противоречит обязательствам России по европейскому и международному праву в области прав человека, включая соответствующие заключения Венецианской комиссии.
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