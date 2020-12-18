МВД РФ планирует создать в своей структуре киберполицию

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России планирует организовать в своей структуре киберполицию, соответствующее решение уже принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС), замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников", - сказал он.