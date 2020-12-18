МВД РФ планирует создать в своей структуре киберполицию
12:32 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России планирует организовать в своей структуре киберполицию, соответствующее решение уже принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС), замглавы МВД России Игорь Зубов.
"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников", - сказал он.
НОВОСТИ
- 14:00 18.12.2020
- В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за блокирование дорог
- 13:32 18.12.2020
- В Швеции готовятся к боевым действиям на территории королевства
- 13:20 18.12.2020
- Генпрокурор потребовал проверять обоснованность назначения судебных штрафов
- 13:05 18.12.2020
- Регионам направят свыше 26 млрд рублей на соцконтракты - Мишустин
- 13:00 18.12.2020
- Торговые сети РФ начали снижать цены на масло и сахар - Мантуров
- 12:50 18.12.2020
- Курганмашзавод поставил в российскую армию БМП-3 после капитального ремонта
- 12:35 18.12.2020
- Сбербанк вновь признан лучшим розничным банком страны
- 12:20 18.12.2020
- Законопроект РФ о деятельности иноагентов нарушает основные свободы - ЕС
- 12:05 18.12.2020
- Силуанов призвал регионы не тянуть с расходованием бюджетных средств
- 12:00 18.12.2020
- Евгений Лебедев официально стал бароном Сибирским
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать