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НОВОСТИ

Курганмашзавод поставил в российскую армию БМП-3 после капитального ремонта

12:50 18.12.2020

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Фото пресс-службы КМЗ
Очередной контракт с Министерством обороны РФ на капитальный ремонт боевых машин пехоты БМП-3 завершен ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в 2020 году.

В рамках договорных обязательств Курганмашзавод провел капитальный ремонт БМП-3, которые отработали свой эксплуатационный ресурс в Вооруженных силах РФ. Машины приведены в соответствие с действующей конструкторской документацией и по своим тактико-техническим характеристикам сравнимы с новыми изделиями.

На машинах произведена полная замена вышедших из строя узлов и комплектующих. Работы проводились с использованием специальных закладочных стендов и оснастки, применяемых для производства новых БМП-3. Каждая машина подвергается строжайшей приемке со стороны военных представителей. Потому качество ремонта на заводе-изготовителе, а ПАО «Курганмашзавод» - единственное в России предприятие ОПК по производству боевых машин пехоты, в разы выше, чем на других ремонтных площадках.

В рамках контракта на капитальный ремонт БМП-3 в 2020 году заказчику отгружено вдвое больше готовых изделий, чем было предусмотрено предыдущим контрактом. Вместе с тем, ПАО «Курганмашзавод» уже приступил к выполнению очередного долгосрочного государственного оборонного заказа на капитальный ремонт боевых машин третьего поколения. Надо заметить, что такие работы предусмотрены до конца действия ГПВ-2027.

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