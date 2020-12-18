Курганмашзавод поставил в российскую армию БМП-3 после капитального ремонта
12:50 18.12.2020
|Фото пресс-службы КМЗ
В рамках договорных обязательств Курганмашзавод провел капитальный ремонт БМП-3, которые отработали свой эксплуатационный ресурс в Вооруженных силах РФ. Машины приведены в соответствие с действующей конструкторской документацией и по своим тактико-техническим характеристикам сравнимы с новыми изделиями.
На машинах произведена полная замена вышедших из строя узлов и комплектующих. Работы проводились с использованием специальных закладочных стендов и оснастки, применяемых для производства новых БМП-3. Каждая машина подвергается строжайшей приемке со стороны военных представителей. Потому качество ремонта на заводе-изготовителе, а ПАО «Курганмашзавод» - единственное в России предприятие ОПК по производству боевых машин пехоты, в разы выше, чем на других ремонтных площадках.
В рамках контракта на капитальный ремонт БМП-3 в 2020 году заказчику отгружено вдвое больше готовых изделий, чем было предусмотрено предыдущим контрактом. Вместе с тем, ПАО «Курганмашзавод» уже приступил к выполнению очередного долгосрочного государственного оборонного заказа на капитальный ремонт боевых машин третьего поколения. Надо заметить, что такие работы предусмотрены до конца действия ГПВ-2027.
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