Торговые сети РФ начали снижать цены на масло и сахар - Мантуров
13:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские торговые сети уже начали снижать розничные цены на сахар и подсолнечное масло после подписания соглашения, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это уже фактически видно", - сказал он, отвечая на вопрос, когда потребители могут ощутить снижение цен. По словам министра, в частности, глава Х5 Игорь Шехтерман доложил ему о том, как ведется работа компанией в этом направлении.
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