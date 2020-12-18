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Торговые сети РФ начали снижать цены на масло и сахар - Мантуров

13:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские торговые сети уже начали снижать розничные цены на сахар и подсолнечное масло после подписания соглашения, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Это уже фактически видно", - сказал он, отвечая на вопрос, когда потребители могут ощутить снижение цен. По словам министра, в частности, глава Х5 Игорь Шехтерман доложил ему о том, как ведется работа компанией в этом направлении.

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