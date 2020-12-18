Регионам направят свыше 26 млрд рублей на соцконтракты - Мишустин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским регионам с 2021 года будут предоставлять средства из федерального бюджета на заключение социальных контрактов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в пятницу совещание со своими заместителями. По его словам, всего на это будет направлено более 26 млрд рублей.

Как отметил премьер, со следующего года всем регионам на эти цели будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. "Это свыше 26 млрд рублей. Средства пойдут на социальные контракты, чтобы люди, которые оказались в сложной финансовой ситуации, заключив такой контракт, могли трудоустроиться, открыть свое дело или при участии государства пройти переобучение и повысить квалификацию", - пояснил Мишустин.