Генпрокурор потребовал проверять обоснованность назначения судебных штрафов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров проверять обоснованность назначения судебных штрафов, которые позволяют уйти от уголовной ответственности, в том числе за коррупционные преступления. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры по итогам коллегии, где рассматривался вопрос применении института освобождения от уголовной ответственности с назначением меры в виде судебного штрафа.

"Генпрокурор России потребовал от подчиненных при согласовании ходатайств дознавателей о назначении судебного штрафа проверять достаточность доказательств, подтверждающих виновность лица, правильность квалификации содеянного, полное возмещение ущерба и другие необходимые условия освобождения от уголовной ответственности", - отметили в Генпрокуратуре. "Их невыполнение будет расцениваться как профессиональная непригодность", - процитировали Краснова в пресс-службе.

Он также потребовал разобраться с фактами передачи дел из дознания в органы следствия без прокуратуры. "Что касается практики передачи уголовных дел из дознания в органы следствия с последующим их направлением, минуя прокурора, в суд с ходатайствами о применении судебного штрафа, поручаю в кратчайший срок разобраться с каждым подобным фактом, виновных привлечь к ответственности", - сказал Краснов.

По его словам, увеличивается число нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства как на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства, так и при исполнении судебных решений. "Вместе с тем ответственность за это в равной степени лежит и на прокурорах, осуществляющих надзор за органами расследования, и на государственных обвинителях. Важно отслеживать движение каждого дела, учитывать ранее внесенные акты реагирования, при обжаловании необоснованных судебных решений занимать твердую и последовательную позицию, пресекать другие нарушения закона", - отметил Краснов.

Генпрокурор поручил уделить внимание деятельности судебных приставов в части реального взыскания наложенных штрафов. "Следует давать жесткую оценку, вплоть до уголовно- правовой, фактам бездействия должностных лиц, особенно в тех случаях, когда в результате их халатности виновный избежал наказания", - подчеркнул он. По словам Краснова, не единичны случаи окончания производств без подтвержденных сведений о произведенной оплате штрафа. "Выявленные недостатки приводят к ущемлению прав потерпевших, нарушению принципа неотвратимости наказания, создают коррупционные риски. Все это требует принятия неотложных мер, а также внесения законодательных изменений", - заключил генпрокурор.