В Швеции готовятся к боевым действиям на территории королевства

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в области безопасности продолжает ухудшаться, поэтому нельзя исключать военного нападения на Швецию и боевых действий на ее территории. Об этом, комментируя поддержанное на этой неделе парламентом предложение кабинета по рекордному увеличению оборонного бюджета, заявил министр обороны королевства Петер Хультквист в опубликованном в пятницу в газете "Дагенс нюхетер" интервью.

"Мы исходим из того, что ситуация в области политики безопасности продолжает ухудшаться", - отметил он. В период 2021-2025 гг. ассигнования на оборону станут больше на 40%, а в 2014-2025 годы этот рост составит 85%. Это самый большой процент увеличения финансирования обороны с 1950-х годов.

Если ранее в королевстве считали, что нападение на Швецию "маловероятно", то теперь Риксдаг и правительство заявляют, что "нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию" и что крупный конфликт "может начаться с нападения на Швецию". "Речь может идти о недопущении нами помощи другой стороне и вбивании клина между нами и, например, Финляндией. Или если хотят использовать территорию Швеции для других целей", - говорит министр.

При нападении на Швецию "для создания хаоса и подавления воли к сопротивлению" противник может использовать широкий спектр средств - от баллистических ракет до хакерских атак, полагают в правительстве. При этом части шведской территории "могут пострадать от ожесточенных боевых действий".

Многие жители страны не находят ответа на вопрос, почему Швеция вообще должна подвергнуться нападению. "Например, чтобы взять под контроль Готланд", - утверждает Хультквист. По его словам, если на этом крупнейшем острове Балтики разместить вооружение дальнего радиуса действия, то можно контролировать весь регион, а для предотвращения такого сценария событий Швеции необходимо планировать военные операции совместно с Финляндией, а также согласовывать планы обороны с планами стран НАТО - Дании, Норвегии, Великобритании и США.

Рост бюджета вызван, по словам министра, "действиями российской стороны". "Но начинать сейчас указывать на какого-либо агрессора - этого я делать не хочу", - продолжил Хультквист.