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НОВОСТИ

В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за блокирование дорог

14:00 18.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Комитет Госдумы поддержал идею уголовного наказания за блокирование дорог. Соответствующее заключение опубликовано в думской электронной базе.

«С учётом того, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта, комитет поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Думе принять его в первом чтении», — сказано в тексте.

Автором законопроекта стал первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Единоросс предложил ввести штрафы за блокировку проезда в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов либо принудительные работы сроком до одного года.

При этом законопроект предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет.  Говорит Москва

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