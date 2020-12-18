В Госдуме поддержали идею уголовного наказания за блокирование дорог
14:00 18.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Комитет Госдумы поддержал идею уголовного наказания за блокирование дорог. Соответствующее заключение опубликовано в думской электронной базе.
«С учётом того, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта, комитет поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Думе принять его в первом чтении», — сказано в тексте.
Автором законопроекта стал первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Единоросс предложил ввести штрафы за блокировку проезда в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов либо принудительные работы сроком до одного года.
При этом законопроект предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет. Говорит Москва
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