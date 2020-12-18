Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
14:12 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России на последнем в этом году заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, указав на более значительное и продолжительное влияние разовых проинфляционных факторов и рост инфляционных ожиданий. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения", - отмечает ЦБ, указывая, что ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем во втором квартале.
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