Адмирал Комоедов призвал уважать военную мощь США на море

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-глава черноморского флота призвал уважать военную мощь США на море. В своём отчёте американские ВМС назвали Россию и Китай главными угрозами для их господства на воде.

В документе подчёркивается, что Вашингтон планирует пресечь агрессивные действия Москвы и Пекина, чтобы доминировать на ключевых международных морских путях.

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что американцы имеют развитый флот. По его словам, этот факт нельзя недооценивать.

«Переоценивать, конечно, Соединённые Штаты Америки, как великую морскую державу не стоит. Но, тем не менее, и уважать надо, как бы мы не хотели. Всё-таки у них в подчинении одиннадцать атомных авианосцев, на каждом авианосце по девяносто пять самолётов. Во-вторых, подводный атомный флот довольно приличный. У них освоены все по сути дела океаны и моря. Я имею в виду господство в Тихом океане, господство вместе с НАТО в Атлантике».

Комоедов добавил, что Россия и Китай наращивают военную мощь на море, однако делают это для защиты.

«Развивающийся военно-морской флот Китая и восстанавливающийся флот России на данный момент не представляют угрозы — они носят, по сути дела, оборонительный характер, защитить свои воды, защитить свои экономические зоны, защитить в целом нашу всю страну. Китай просто удивляет — взял первенство в космосе, взял первенство в баллистике, очень сильно развивается в надводном и подводном флоте. Мне кажется, Соединённые Штаты Америки вместе с этими ребятами, которые провозглашают их великую мощь опять-таки для того, чтобы добыть дополнительные деньги. Я думаю, что до паритета ещё далеко».

По словам Комоедова, Соединённые Штаты вместе со своими союзниками в лице Англии, Франции, Канады и Норвегии на море остаются лидирующей силой.

Ранее сообщалось, что ВМФ России впервые за 10 лет проведёт совместные учения с НАТО. Манёвры «АМАН-2021» пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.