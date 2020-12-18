Жители Подмосковья смогут покупать сахар и подсолнечное масло по прежним ценам
14:15 18.12.2020
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Нам доложили о том, как ведется работа компании. Сегодня уже более 50 производителей присоединилось к нашему соглашению с торговыми сетями. Таким образом, обеспечивается баланс цен по всей продовольственной корзине, – сказал Денис Мантуров. – По двум продуктам – сахару и маслу решение принято. Малой торговле и несетевой также идут навстречу».
Андрей Воробьёв и Денис Мантуров проверили наличие продуктов первой необходимости в распределительном центре «Софьино» в Раменском городском округе. У ритейлера свыше 17 тыс. магазинов, каждый десятый – в Московской области.
«Президент особое внимание обратил на ключевые товары. Действительно, год очень тяжелый. Мы в очень тесном диалоге находимся с торговыми сетями, – сказал Андрей Воробьёв. – Все производители, торговые сети прекрасно понимают бюджет каждой семьи, и очень приятно, что они откликнулись на мероприятия, связанные с недопущением перекосов в ценообразовании. Я верю, что и другие последуют их примеру. Главная мера регулирования, которая принята на уровне правительства РФ, позволит нам увидеть стабильные цены и дальше наращивать импортозамещение. Мы сейчас видели на складе рис, подсолнечное масло, овощи – все это производится на территории РФ и в Московской области».
Минпромторг, Минсельхоз РФ и ФАС заключили соглашения с производителями и поставщиками: до апреля килограмм сахара будет стоить не более 46 руб., подсолнечного масла – не выше 110 руб. Кроме X5 Retail Group, его подписали еще порядка 20 крупных компаний, таких как «Ашан», «Мираторг», «Глобус». К соглашению присоединились региональные и муниципальные сети.
«Для нас поддержание доступных цен является приоритетом. Поэтому мы ввели нулевую наценку на 7 товаров, которые в наших магазинах будут продаваться по закупочной цене», – рассказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.
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