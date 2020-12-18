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В Кремле сожалеют о решении CAS в отношении российского спорта - Песков

15:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль сожалеет о принятом в отношении российского спорта решении CAS, включающем ограничения для российских спортсменов и чиновников. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Кроме того, российские чиновники не смогут занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях и присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

Комментируя санкции, Песков заметил: "Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением". "И, конечно, мы относимся к нему негативно", - добавил он.

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