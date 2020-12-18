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Прокуратура подала жалобу на оправдательный приговор врачам в Калининграде - суд

15:32 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура обратилась в Калининградский областной суд с апелляцией на оправдательный приговор бывшей и. о. главного врача роддома номер 4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу- анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, обвинявшимся в убийстве младенца и оправданным коллегией присяжных. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Поступило апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор [Белой, Сушкевич]", сказал представитель пресс-службы.

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