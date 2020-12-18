Андрей Воробьёв рассказал Михаилу Мишустину о выполнении поручений президента в Московской области
15:57 18.12.2020
|Фото сайта www.government.ru
«В борьбе с распространением коронавируса для нас особенно важна была помощь правительства. В бюджете Московской области на эти цели предусмотрено 93,6 млрд руб. В том числе 26 млрд руб. дополнительно выделено из федерального бюджета, – сказал Андрей Воробьёв. – Из них 11,5 млрд руб. мы направили на выплаты медработникам, 6,1 млрд руб. – на развертывание дополнительных мест в больницах, 2,5 млрд руб. – на приобретение средств защиты. За счет финансовой поддержки федерального бюджета на станции скорой помощи поставлено 53 автомобиля, включая 23 реанимобиля».
Губернатор поблагодарил правительство РФ за помощь в решении проблем обманутых дольщиков. На достройку незавершенных объектов «Урбан Групп» из федерального бюджета было выделено 16,3 млрд руб.
«В 2019 году мы достроили 10 объектов, в 2020-м – решим вопросы еще по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тыс. человек», – сказал Андрей Воробьёв.
Также обсуждались крупные дорожные проекты, которые реализуются по поручению президента – строительство ЦКАД и трассы М-12 «Москва – Казань». Кроме того, Андрей Воробьёв доложил, что до конца года в Подмосковье закроют, а к 2024-му рекультивируют все мусорные полигоны.
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