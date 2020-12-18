Годовая инфляция в РФ составит в I квартале 2021 г. около 5% - Набиуллина
16:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в первом квартале 2021 года на уровне около 5%. Уточнение среднесрочного прогноза пока преждевременно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Пока мы считаем преждевременным уточнение нашего среднесрочного прогноза по инфляции. Необходимо дополнительно оценить действия разнонаправленных факторов, влияющих на динамику цен. Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года", - сказала она.
Набиуллина добавила, что к предстоящему в феврале заседанию совета директоров по ключевой ставке ЦБ дополнительно оценит, есть ли основания для уточнения прогноза по инфляции.
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