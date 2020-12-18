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Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный

16:12 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, передает корр. ТАСС.

Примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти 4 часа. Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз. Это первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Еще два старта состоялись в этом году с Байконура: 7 февраля на орбиту были выведены 34 спутника, 21 марта - еще столько же. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Изначально первый запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный планировался в апреле. Однако в марте британская компания была вынуждена подать в США заявление о банкротстве и реорганизации, не получив около 2 млрд долларов от группы инвесторов. В июле правительство Великобритании приняло решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb, приобретение компании завершилось в ноябре.

Обновленная договоренность OneWeb с французской компанией-оператором Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.

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