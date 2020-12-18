Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный
16:12 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, передает корр. ТАСС.
Примерно через девять минут разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти 4 часа. Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз. Это первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.
Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Еще два старта состоялись в этом году с Байконура: 7 февраля на орбиту были выведены 34 спутника, 21 марта - еще столько же. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.
Изначально первый запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный планировался в апреле. Однако в марте британская компания была вынуждена подать в США заявление о банкротстве и реорганизации, не получив около 2 млрд долларов от группы инвесторов. В июле правительство Великобритании приняло решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb, приобретение компании завершилось в ноябре.
Обновленная договоренность OneWeb с французской компанией-оператором Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.
НОВОСТИ
- 16:32 18.12.2020
- Путин с его активностью не смог бы работать из бункера - Песков
- 16:00 18.12.2020
- Годовая инфляция в РФ составит в I квартале 2021 г. около 5% - Набиуллина
- 15:57 18.12.2020
- Андрей Воробьёв рассказал Михаилу Мишустину о выполнении поручений президента в Московской области
- 15:32 18.12.2020
- Прокуратура подала жалобу на оправдательный приговор врачам в Калининграде - суд
- 15:12 18.12.2020
- Следствие по делу Сафронова должно доказать сам факт передачи данных за деньги - Песков
- 15:00 18.12.2020
- В Кремле сожалеют о решении CAS в отношении российского спорта - Песков
- 14:32 18.12.2020
- Адмирал Комоедов призвал уважать военную мощь США на море
- 14:15 18.12.2020
- Жители Подмосковья смогут покупать сахар и подсолнечное масло по прежним ценам
- 14:12 18.12.2020
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
- 14:07 18.12.2020
- Компания En+ Group запустила 3D-экскурсии по ГЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать