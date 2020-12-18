Путин с его активностью не смог бы работать из бункера - Песков
16:32 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин с его активностью не смог бы работать из бункера, к тому же никакого бункера в подмосковной резиденции главы государства нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в пятницу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Никаких там бункеров нет, - сказал представитель Кремля на вопрос о том, есть ли в подмосковной резиденции Путина подобное сооружение. - Ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере".
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