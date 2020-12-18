Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель - Минюст ФРГ
17:00 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Берлина допросила в четверг блогера Алексея Навального как свидетеля в рамках запроса о правовой помощи с российской стороны. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Министерства юстиции ФРГ Мариус Лебер.
"Вчера в рамках процедуры оказания правовой помощи Навальный был допрошен прокуратурой Берлина как свидетель", - сказал он. "Я хочу указать на то, что при допросе не присутствовали российские следователи", - сообщил представитель Минюста, отметив, что Навальный сам выступил против присутствия представителей РФ.
Одновременно Лебер подчеркнул, что "вчерашний допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи". Соответствующее решение будет принято позднее, добавил он.
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