Физлицам-иноагентам и незарегистрированным НКО запретят финансировать митинги - поправка

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет финансировать публичные мероприятия могут распространить на незарегистрированные общественные объединения и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующую поправку в пятницу одобрил профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, следует из электронной базы данных нижней палаты.

Указанная поправка была внесена депутатом Дмитрием Вяткиным ко второму чтению его законопроекта об ужесточении правил финансирования массовых акций. Согласно редакции первого чтения, запрет такого финансирования касался иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Теперь этот перечень планируется дополнить незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.