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НОВОСТИ

Власти Москвы: заведения общепита работают до 23.00

17:32 18.12.2020

Все предприятия общественного питания в Москве должны быть закрыты после 23.00, напоминает столичный департамент торговли и услуг. По словам главы департамента Алексея Немерюка, сведения о том, что посетители смогут находится в кафе и ресторанах до 24.00 не верны. "Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет", - подчеркнул Немерюк.

В связи с пандемией коронавируса, в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях Москвы сейчас запрещено обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему онлайн-регистрации для посетителей и сотрудников.

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