Болгария объявила персоной нон грата военного атташе при посольстве РФ
17:40 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Болгарии объявили персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Софии. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, которое было опубликовано в пятницу в "Фейсбуке".
"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии персоной нон грата. Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - говорится в сообщении посольства РФ.
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