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В Звездном городке начали вакцинировать от коронавируса российских космонавтов

18:30 18.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) от коронавируса началась в Звездном городке. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Роскосмосом.

"К масштабной вакцинации от коронавируса, стартовавшей по всей стране 15 декабря 2020 года, присоединились космонавты Роскосмоса и сотрудники ЦПК", - сообщили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, первыми прививку в медико- санитарной части № 2 Звездного городка сделали космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу. "Через три недели космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу, а также сотрудникам, прошедшим первый этап вакцинации, предстоит вторая прививка", - говорится в сообщении.

Сначала космонавты прошли обязательный медосмотр, потом им и еще нескольким сотрудникам ЦПК, которые взаимодействуют с космонавтами в процессе тренировок, ввели первый компонент вакцины. За их состоянием будут следить медики.

Как отметил Артемьев, "в этом случае процесс занимает чуть больше времени: побывали на осмотре у врача, заполнили необходимые документы, подождали, пока вакцина разморозится". Он выразил мнение, что прививаться нужно обязательно и без опасений.

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